Bakan Şimşek'ten enflasyon verileri sonrası ilk açıklama: 'Yıllık artışlar düşüşü sınırlandırıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekim ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'ten enflasyon verileri sonrası ilk açıklama: 'Yıllık artışlar düşüşü sınırlandırıyor'
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DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:06

TÜİK ekim ayın enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayı enflasyonu 2,88, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak kaydedildi. Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli" ifadelerinde bulundu.

 


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanı #Mehmet Şimşek #enflasyon #tüik

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