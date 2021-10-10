CHP’li Ahmet Akın, Erdoğan’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek rakamlarla yanıt verdi

10 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşları korumak için her türlü fedakârlığın yapıldığını açıklarken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Erdoğan’a hazırladığı, “enerji zamları ve kesintiler” çalışması ile yanıt verdi. 2021’in ilk beş ayında 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği, 674 bin 784 abonenin ise doğalgazının kesildiğini anımsatan Akın, “Vatandaşa yapılan fedakârlık değil zam. Ekim 2020’den bu yana, son bir yılda 31 defa enerji zammı yapıldı. Bu mu fedakârlık” diye sordu. Akın, Türkiye’de enerji fiyatlarının “tek adam rejimiyle” birlikte ikiye katlandığını vurgulayarak “Ülkemizde yaşanan buhranın nedeni, Avrupa’da son üç aydır yaşanan enerji krizi değil, tek adam rejimi” yorumunu yaptı.

CHP’li Akın, Covid-19 salgınının Türkiye genelinde ikinci kez zirve yaptığı ve 17 gün süren tam kapanma döneminin yaşandığı Ocak-Mayıs 2021 döneminde faturasını ödeyemeyen vatandaşların yaşadığı elektrik ve doğalgaz kesintilerini mercek altına aldı. Akın’ın Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvurulara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verdiği yanıtlar, Erdoğan’ın “Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının beş kata kadar arttığı dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz” söylemiyle de çelişti.

CHP’li Akın’ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:

AY AY KESİNTİLER

Ocak 2021 döneminde 550 bin 843, şubatta 474 bin 788, martta 540 bin 61, nisanda 408 bin 676, mayısta ise 219 bin 608 abonenin elektrik ve doğalgazı kesildi.

CHP’li Akın, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanı enerjide vatandaşa her türlü fedakârlığın yapıldığını söylüyor. Merak ediyoruz, her türlü fedakârlık varsa bu zamları kim yapıyor? Ekim 2020’den bu yana; yani son bir yılda elektrik 3, doğalgaz 8 kez zamlandı. Benzine 7, motorine 7, LPG’ye de 6 kez zam yapıldı. Pompa fiyatlarına yansıyan akaryakıt zamlarının sayısı 20’ye ulaştı. 2021’in ilk beş ayında 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği, 674 bin 784 abonenin ise doğalgazı kesildi.”