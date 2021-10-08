Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Güne yükselişle başlamasının ardından 8,91 seviyelerinde işlem gören Dolar, 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 11:40
Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Abone Ol google-news

Dolar, tarihi zirvesini geçerek yeni rekora imza attı. 

Güne 8.91 seviyesinde başlayan Dolar, yukarı yönlü hareketle başlarken 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.

Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9740'ı görerek rekor tazeledi.

YÜZDE 1'E YAKIN DEĞER KAZANDI

Dolar yüzde 1'e yakın değer kazanarak, 8.9728 seviyesine kadar çıktıktan sonra tekrar, 8.95 seviyelerine geri çekildi.

Piyasa fiyatlamalarında Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik güveninin azaldığını belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler