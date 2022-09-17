Sosyal konut başvurusunda sınırlamalar kalkıyor
Sosyal konut projesi için e-devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.
Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.
Sosyal konut projesi için e-devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.
19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
İlgili Haberler
- Memur zammına göre belirlenecek sosyal konut taksidi yurttaşı zorlayacak
- Birleşik Kamu-İş'ten 'sosyal konut' tepkisi, seçime dikkat çekti: 'Şaibeler bulunan...'
- Yurttaşın büyük umut bağladığı Sosyal konut projesinde fiyat kente göre değişiyor
- Son Dakika: Sosyal konut projesine başvuru sayısı belli oldu
-
Video Haberler
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilmen: 18 milyon Euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a kötü haber
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- Bakan Soylu’nun yeni 'kaymakam adayı' FETÖ’cü çıktı
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı