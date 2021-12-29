CHP’li Ahmet Akın: Üreticinin fiyat indirmesi zor

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Hükümetin enflasyonla mücadele için üretici üzerinde sürdürdüğü “indirim” baskısının 2022’de uygulanabilirliği yok. Enerjide yapılan zamlar nedeniyle üretim maliyetleri katlanırken kademeli tarifelerle yeni yılda zamların hız kesmeyeceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2021’de akaryakıta “zam üstüne zam” yapıldığını hatırlattı. Akın, bu zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığna dikkat çekti. “Fiyatları düşürmesi” istenen üretici ile “yüksek fiyat etiketlerinin” altında ezilen vatandaşın ne yapacağını şaşırdığını vurgulayan Akın, yeni yılda da zamların “kademeli tarifeler” aracılığıyla “örtülü” şekilde yapılacağına dikkat çekti. Akın, yıl içinde enerji faturalarına gelen zamları şöyle hatırlattı:

- Elektrikte yüzde 22: Elektrik faturalarına 1 Ocak 2021’de yüzde 6, 1 Temmuz 2021’de ise yüzde 15 oranında zam yapıldı. Yenilenebilir enerji için hayata geçirilen yeşil tarife ise yüzde 98 pahalandı.

- Gazda 7 kez artış: Doğalgaz faturaları 2021’de neredeyse her ay değişti. Konutlarda; 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında olmak üzere yedi defa zam yapıldı.

- Benzine yüzde 60.3: 1 Ocak 2021’de Ankara’da benzinin litre fiyatı 7 lira 27 kuruşken 14 zammın ardından 11 lira 66 kuruşa yükseldi. Bir depo benzinin maliyeti son bir yılda yapılan zamlar nedeniyle 220 lira arttı. Motorinin litre fiyatı 11 zamla 11 lira 51 kuruşa yükseldi. Litre fiyatındaki artış yüzde 72.5 oldu. Bir deponun maliyeti son bir yılda yapılan zamlarla 243 lira arttı.

- Tüpte 21 zam: 21 defa zam yapılarak 122 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 230 liraya çıktı.