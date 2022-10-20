CHP'li Faik Öztrak'tan faiz kararı tepkisi: Kurt kışı geçirir, yediği ayası asla unutmaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 10,5'e çekmesine ilişkin; “Bu, ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı asla unutmaz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 16:17
CHP'li Faik Öztrak'tan faiz kararı tepkisi: Kurt kışı geçirir, yediği ayası asla unutmaz
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekmesini değerlendirdi.

Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Oyun belli: Faiz kasımda tek haneye çekilir. Aralıktan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler. Bu, ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı asla unutmaz.”

 


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