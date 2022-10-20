CHP'li Faik Öztrak'tan faiz kararı tepkisi: Kurt kışı geçirir, yediği ayası asla unutmaz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 10,5'e çekmesine ilişkin; “Bu, ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı asla unutmaz” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekmesini değerlendirdi.
Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Oyun belli: Faiz kasımda tek haneye çekilir. Aralıktan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler. Bu, ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı asla unutmaz.”
Oyun belli:#Faiz Kasım'da tek haneye çekilir.— Faik Öztrak (@faikoztrak) October 20, 2022
Aralık'tan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler.
Bu, "Faiz sebep, enflasyon netice" diye pazarlanır.
Millet de buna inanır.
Ama ne demişler?
Bade harabül Basra.
Kurt kışı geçirir.
Ama yediği ayazı asla unutmaz.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- Liz Truss istifa etti
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu