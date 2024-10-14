CHP'li Karabat: 'Yeni vergi düzenlemeleri yoksulluğun vergilendirilmesidir!'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AKP'nin yeni vergi düzenlemelerini eleştirdi. Kredi kartı limitlerine ek vergi getirilmesi ve 100 cc altı motosikletler için uygulanacak vergi ile ilgili "yoksulluğun vergilendirilmesi" ifadesini kullanan Karabat, motosikletli kuryelerin yaşadığı zorluklara ve sağlık ile eğitim gibi temel hakların özelleştirilmesine dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP hükümetinin yeni vergi düzenlemelerini sert bir dille eleştirdi. Karabat, "Kredi kartı limitine vergi gibi şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenlemeler yapan AKP, ayrıca 100 cc ve altı hacme sahip motosikletlere de vergi getiriyor. Buna yoksulluğun vergilendirilmesi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
MOTO-KURYE SAYISI 1 MİLYONU AŞTI
Otomobil fiyatlarının 1 milyon TL'den başlamasıyla birlikte vatandaşların motosikletlere yöneldiğine dikkat çeken Karabat, "Hizmet sektörü cazip kılınınca iş bulamayanlar motosiklet alıp kuryeliğe başladı. Bugün Türkiye’deki moto-kurye sayısının 1 milyonu aştığı belirtiliyor" şeklinde görüş bildirdi.
AKP’nin bu politikaları sonucunda motosiklet satışlarında büyük bir artış yaşandığını vurgulayan Karabat, 100 cc ve altı motosiklet sınıfında 2022 yılında toplam 123 bin 500 adet satış yapıldığını, 2023 yılında bu sayının 231 bin 215 adede ulaştığını ve 2024 yılının ilk 7 ayında 247 bin 382 adetlik rekor seviyeye ulaşıldığını belirtti. Son üç yılın toplam satışının ise 602.097 adet olduğunu kaydetti.
'EK VERGİYLE DAHA FAZLA SÖMÜRÜYORLAR'
Karabat, sağlık, ulaşım, eğitim ve barınmanın temel haklar olduğunu ifade ederek, "Devlet bunları sağlamak zorundadır. Ancak bakıyorsunuz sağlık ve eğitim özel sektöre, ulaşım ve barınma ise zenginlere sunuluyor" dedi. Motosikletli kuryelerin karşılaştığı tehlikeleri de dile getiren Karabat, "Kuryeler sürekli saldırıya uğruyor, trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor. AKP, kuryeleri koruyacak düzenlemeler yapacağına, onlara ek vergi getirip daha fazla sömürüyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.
MOTOSİKLET VERGİSİ İLE HALKIN YOKSULLUĞU VERGİLENDİRİLİYOR— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) October 14, 2024
Kredi kartı limitine vergi gibi şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenlemeler yapan AKP, ayrıca 100 cc ve altı hacme sahip motosikletlere de vergi getiriyor.
Buna yoksulluğun vergilendirilmesi diyebiliriz.
Otomobil…
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