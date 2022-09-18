CHP'li Ömer Fethi Gürer: Manda sayısı tekrar 185 bin 574’e düştü
CHP'li Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye Türkiye’deki manda sayısını sordu. Kirişci, 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 185 bin 574 baş manda bulunduğunu açıkladı. Gürer, “2002 yılında 121 bin 177 manda varken 2010 yılında 84 bin 705’e manda sayısı düşmüştü. Daha sonra kısmi sağlanan desteklerle manda sayısı 192 bin 480’e kadar çıktı. Ama görünen o ki son verilerle manda sayısı tekrar 185 bin 574’e düştü” dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Vahit Kirişci’ye Türkiye’deki manda varlığını sordu.
Gürer, Kirişci’ye, “Manda ıslah sistemine kayıtlı kaç kişi bulunmaktadır? Kaç ilde manda yetiştiriciliği devam etmektedir? Toplam manda sayısı kaçtır” sorularını yöneltti.
Vahit Kirişci, yanıtında şu bilgilere yer verdi:
“Soy kütüğü kayıtları kapsamında 2 bin 162 işletme, ön soy kütüğü kayıtları kapsamında bin 918 işletme olmak üzere toplam 4 bin 80 işletme kaydı bulunmaktadır. 2021 yılı 1. dönem malak desteklemesi kapsamında, suni tohumlamadan doğan malak desteği alan yetiştirici sayısı 10 kişi, manda ıslah sistemine kayıtlı 4 bin 725 işletme bulunmaktadır. Türkiye genelinde 72 ilde manda yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2021 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki manda varlığı 185 bin 574 baştır.”
Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta çiftçilerle buluşmasında her akşam manda yoğurdu tükettiğini söylemişti. Biz de manda sayısını Bakan Vahit Kirişci’ye sorduk. Bakan, halihazırda 185 bin 574 mandanın bulunduğunu söyledi. 2002 yılında 121 bin 177 manda varken 2010 yılında 84 bin 705’e manda sayısı düşmüştü. Daha sonra kısmi sağlanan desteklerle manda sayısı 192 bin 480’e kadar çıktı. Ama görünen o ki son verilerle manda sayısı tekrar 185 bin 574’e düştü."
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