CHP'li Salıcı dolar kuyruğunu paylaştı: 'Senin eserin Erdoğan'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:12

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:12

Bankacılar seçim öncesi son işlem gününde bireysellerin yoğun döviz ve altın talebinin devam ettiğine dikkat çekiyor. Bireyseller için döviz alım ve satımında kurumsallar gibi kısıtlamalar bulunmuyor. Ancak alım satım arasında fark tarihte eşi görülmemiş şekilde açık tutuluyor. Kurumsal tarafta da döviz talebi yüksek ancak şirketler ve bankalar Merkez Bankası'nın kısıtlamalarıyla belirli şartlar dışında dövize erişimin neredeyse imkânsız olduğundan şikâyetçi.

Bu gelişmelerle seçimler öncesi son işlem gününe giren piyasalarda dolar/TL rekor seviyelere yükseldi.

"DÖVİZ KUYRUĞUNA SOKAN EKONOMİ"

Sosyal medya hesabından Kapalıçarşı'da yaşanan dolar kuyruğunu paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Kapalıçarşı'da kuyruklar uzayıp gidiyor. Merkez Bankası ile Kapalıçarşı arasındaki döviz alım/satım farkı piyasanın gerçek halini gösteriyor. Bankacılık sistemini tahrip eden, vatandaşı döviz kuyruğuna sokan ekonomi politikası senin eserin Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı'da kuyruklar uzayıp gidiyor. Merkez Bankası ile Kapalıçarşı arasındaki döviz alım/satım farkı piyasanın gerçek halini gösteriyor.



Bankacılık sistemini tahrip eden, vatandaşı döviz kuyruğuna sokan ekonomi politikası senin eserin Erdoğan! pic.twitter.com/h41PhYz4qY — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 12, 2023

GELECEK PARTİSİ ‘SÖZLÜ TALİMATI’ DUYURDU

Öte yandan 14 Mayıs seçimleri piyasaların ana odağında bulunurken, dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının 'sözlü' talimatı ile perşembe ve cuma günü Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar. Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar" dedi.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Ayrıca Erdoğan hükümeti, 'faiz' artırımını üstü kapalı olarak yapmaya devam ederken son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti.