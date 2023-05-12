Wells Fargo seçim senaryosunu güncelledi: Dolarda 'Millet' beklentisi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:48

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:29

Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizler yayımlıyor.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayına oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var.

Finans ve bankacılık devi Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna tarafından hazırlanan raporda, iki farklı seçim senaryosuna göre tahminlerini güncelleyerek yeniden paylaştı.

Önceki tahminden farklı olarak Wells Fargo, mevcut iktidarın devamı halinde ikinci çeyrek sonunda dolar/TL’nin 22’yi görebileceğini bildirdi. Sene sonundaysa kurun 23 seviyesine ulaşacağı tahmini yapıldı. Dolar/TL’nin 2024 ortasındaysa 24,5’e çıkması bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI SENARYOSU

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazandığı ve ittifakın Meclis’te çoğunluğu elde ettiği senaryodaki tahminlerse korundu. Senaryoya göre bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda kadar daha güvenilir ve geleneksel bir politika uygulanacağı beklentisiyle dolar/TL’nin yüzde 20 değer kazanması bekleniyor.

Daha uzun vadedeyse bağımsız hareket edecek Merkez Bankası’nın sıkı para politikası uygulaması ve reel olarak pozitif faiz oranına geçmesiyle dolar/TL’deki değer kazancının devam etmesi bekleniliyor.

TL varlıklarına sermaye akışının artacağı tahmin edilirken, TL/doların 2023’ü 15’te tamamlaması, 2024 ortasındaysa 14’e düşmesi bekleniyor.