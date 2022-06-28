‘Ciddi sayıda şirket pazardan çekilecek’
Sompo Sigorta’nın düzenlediği “Samuraylar Kulübü” toplantısında konuşan Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş özsermaye uyarısı yaptı.
Tarife kısıtı getirilen ve getirilmeyen alanlarda sektörün kâr edemediğini belirten Dalaş, “Primleri dolar 8 TL hesabıyla almışız ama şimdi 16-17 TL kur üzerinden hasar ödüyoruz. Dolayısıyla zaten kâr etmenin imkân ve ihtimali yok” dedi.
Bu nedenle bilinçli bir tercihle pazar payında küçülmeye gittiklerini söyleyen Dalaş şöyle devam etti: “Ne kadar doğru bir karar aldığımızı şimdi çok daha net görüyoruz. Bugün pazar payı yüzde 20-25’lerde olan şirketler yakın zamanda çok ciddi boyutlarda sermaye artırmak zorunda kalacak. Önümüzdeki yıllarda şirket sayısında çok ciddi azalma olacak.”
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