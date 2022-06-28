‘Ciddi sayıda şirket pazardan çekilecek’

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Tarife kısıtı getirilen ve getirilmeyen alanlarda sektörün kâr edemediğini belirten Dalaş, “Primleri dolar 8 TL hesabıyla almışız ama şimdi 16-17 TL kur üzerinden hasar ödüyoruz. Dolayısıyla zaten kâr etmenin imkân ve ihtimali yok” dedi.

Bu nedenle bilinçli bir tercihle pazar payında küçülmeye gittiklerini söyleyen Dalaş şöyle devam etti: “Ne kadar doğru bir karar aldığımızı şimdi çok daha net görüyoruz. Bugün pazar payı yüzde 20-25’lerde olan şirketler yakın zamanda çok ciddi boyutlarda sermaye artırmak zorunda kalacak. Önümüzdeki yıllarda şirket sayısında çok ciddi azalma olacak.”