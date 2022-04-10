Erdoğan ‘Ekilmedik tek karış yer kalmamalı’ demişti, çiftçinin ekecek yeri yok
Çiftçi artan maliyetlerin altında eziliyor. Üretim yapamadığı gibi kredi borçlarını da ödeyemiyor. Hal böyle olunca da birçok çiftçinin tarlası haczedildi. Binlerce sulu ve kuru tarıma uygun arazi icradan satılığa çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmedik tek karış yer kalmamalı” çağrısı havada kaldı. Gıdadaki fiyat artışları sürerken, çok sayıda sorunla boğuşan çiftçinin haciz kıskacında olduğu ortaya çıktı. Basın İlan Kurumu bünyesinde faaliyete geçirilen ve ilanları dijital olarak yayımlayan “ilan.gov.tr” adlı internet sitesindeki hacizlik tarlalar, çiftçinin durumunu gözler önüne serdi.
Söz konusu sitede, yalnızca ocak ayında 537 farklı icradan satılık “tarla, tarım arazisi, bağ ve bahçe” ilanı yayımlandı. Şubattaki ilan sayısı ise 538 oldu. Bu sayı, martta 562’ye yükseldi. Nisanın ilk sekiz gününde yayımlanan ilan sayısı 155’i buldu. Böylece 1 Ocak’tan bu yana icradan satılık “tarla, tarım arazisi, bağ ve bahçe” için toplam 1792 ilan yayımlandı. İlanların büyük çoğunluğunun birden fazla icradan satılık alanı içeren “çoklu ilan” şeklinde yayımlanması da durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Başka bir ifadeyle, 1792 ilan yayımlansa da icradan satışa çıkan alan sayısı, bu ilanın katbekat üstünde. Kimi ilanların “özellikler” kısmında “sulu ve kuru tarım yapılabilir”, “makineli tarıma elverişli”, “arpa ve buğday yetiştirmek mümkün” gibi özellikler sıralandı. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bazı alanlar da satış ilanlarında yer aldı.
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