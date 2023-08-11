Çiftçi buğdayını AKP binası önüne döktü: 'Yetkililer sadece koltuğunu düşünüyor'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 17:57

Güncelleme: 11.08.2023 - 17:57

Tarımda dışa bağımlı politikalar nedeniyle çiftçiler mağdur olmaya devam ediyor. Yurttaşların eleştirileri artık isyana dönüştü. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya’nın Doğanhisar ilçesinde bir yurttaş hasadını yaptığı buğdayı protesto amaçlı AKP Doğanhisar İlçe Başkanlığı’nın önüne döktü. Yurttaşın isyanı kameralara yansıdı.

