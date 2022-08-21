Çiftçi lastik bile alamıyor
Traktörüne lastik bile alamadığını belirten çiftçiler “kaplama lastik” kullanmaya başladı. Çiftçiler, "Devir ekonomi devri. Ne olacak ki otoyolda hız yapmıyacaz neticede can güvenliğimiz tehlikede olsun... Sebep olanlar utansın..." diyerek duruma isyan etti.
Her geçen gün düşen alım gücü, kuraklık, artan maliyetler çiftçi sayısını hızla düşürürken var olan çiftçilerin de ekim yapmasını engelleyecek duruma geldi. Yıllardır artan gübre ve ilaç fiyatlarından yakınan ekine gübre atamadığını söyleyen çiftçi, şimdi de traktörüne lastik bile alamadığını belirterek “kaplama lastik” kullanmaya başladı.
2020’de 2 bin TL 2021’de ortalama 4 bin TL olan traktör ön lastik fiyatları bu yıl 18 bin liraya geldi. Bir çift sıfır ön lastiğin 35 bin TL’yi bulduğunu söyleyen bir çiftçi, sosyal medyadan bu duruma isyan ederek “Kaplama lastik” kullanmak zorunda kaldığını söyledi.
Aynı marka/model süne (dar) lastiği takımı 4 jant+4 lastik— ozan karacaoğlu (@ozankaracaoglu1) August 16, 2022
2020 : 13500 TL
2021 : 25000 TL
2022 Mayıs ayında : 55000 TL
Şimdiye 65000 olmuştur
Aynı zamanda tarım yazarı da olan Faik Toy isimli çiftçinin paylaşımına gelen yorumlarda diğer çiftçiler, "Devir ekonomi devri. Ne olacak ki otoyolda hız yapmıyacaz neticede can güvenliğimiz tehlikede olsun... Sebep olanlar utansın..." diyerek duruma isyan etti.
Kaplama al sayın hocam zaten. Devir ekonomi devri. Ne olacak ki otoyolda hız yapmıyacaz neticede can güvenliğimiz tehlikede olsun... Sebep olanlar utansın...— TrkTrk (@azolla35) August 21, 2022
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