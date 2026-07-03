Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı...

Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı...

3.07.2026 12:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı verileriyle memur maaş katsayısındaki artış oranının netleşmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem görev maaşına hem de emekli aylığına yansıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin aylık bazda yüzde 0,99 olarak gerçekleşmesinin ardından, temmuz ayında uygulanacak maaş artışları netleşti.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.

ERDOĞAN'IN MAAŞI YÜKSELDİ

Memur maaş katsayısındaki artış, aynı zamanda kamu görevlisi statüsündeki cumhurbaşkanı, emekli cumhurbaşkanları, milletvekilleri, emekli milletvekilleri, bakanlar ve emekli bakanların maaşlarını da etkiledi.

Hâlihazırda cumhurbaşkanı görevi nedeniyle 312 bin 718 TL maaş alan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylığı, temmuz zammıyla birlikte 354 bin 497 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli milletvekili aylığı kapsamında da 201 bin 658 TL almaya hak kazanacak. Böylece Erdoğan'ın aylık toplam geliri 556 bin 155 TL oldu.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI 500 BİN TL'Yİ AŞTI

TBMM'de görev yapan 600 milletvekilinden yaklaşık 450'si, hem milletvekili hem de emekli milletvekili maaşı alıyor.

Temmuz zammının ardından milletvekili maaşı 310 bin 332 TL'ye, emekli milletvekili maaşı ise 201 bin 677 TL'ye yükseldi.

Böylece hem milletvekili hem de emekli milletvekili aylığı alan yaklaşık 450 milletvekilinin aylık toplam geliri 512 bin TL'ye ulaştı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #maaş #zam #Milletvekili #maaş zammı

İlgili Haberler

Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Saldım çayıra Mevlam kayıra'
Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Saldım çayıra Mevlam kayıra' TÜİK’in haziran ayında yüzde 32,11 olarak açıkladığı yıllık enflasyon verisini değerlendiren ekonomistler, manşet rakamdaki düşüşe rağmen gıda ve konut kalemlerindeki kemikleşmiş yüksek seyre dikkat çekti. Rakamların piyasada faiz indirimi beklentisini artırdığını belirten uzmanlar, dar gelirlinin hissettiği yaşam maliyetinin ise artmaya devam ettiğini vurguladı.
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı...
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı... Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı verileriyle memur maaş katsayısındaki artış oranının netleşmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem görev maaşına hem de emekli aylığına yansıdı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan emekli zammı açıklaması: 'Adil şekilde yenilenmeli'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan emekli zammı açıklaması: 'Adil şekilde yenilenmeli' Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, temmuz ayı maaş artış oranlarının kesinleşmesinin ardından alım gücündeki kaybın telafi edilmesi ve ücretlerin adil şekilde yenilenmesi için ek iyileştirme çağrısında bulundu.