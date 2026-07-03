Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin aylık bazda yüzde 0,99 olarak gerçekleşmesinin ardından, temmuz ayında uygulanacak maaş artışları netleşti.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.

ERDOĞAN'IN MAAŞI YÜKSELDİ

Memur maaş katsayısındaki artış, aynı zamanda kamu görevlisi statüsündeki cumhurbaşkanı, emekli cumhurbaşkanları, milletvekilleri, emekli milletvekilleri, bakanlar ve emekli bakanların maaşlarını da etkiledi.

Hâlihazırda cumhurbaşkanı görevi nedeniyle 312 bin 718 TL maaş alan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylığı, temmuz zammıyla birlikte 354 bin 497 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli milletvekili aylığı kapsamında da 201 bin 658 TL almaya hak kazanacak. Böylece Erdoğan'ın aylık toplam geliri 556 bin 155 TL oldu.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI 500 BİN TL'Yİ AŞTI

TBMM'de görev yapan 600 milletvekilinden yaklaşık 450'si, hem milletvekili hem de emekli milletvekili maaşı alıyor.

Temmuz zammının ardından milletvekili maaşı 310 bin 332 TL'ye, emekli milletvekili maaşı ise 201 bin 677 TL'ye yükseldi.

Böylece hem milletvekili hem de emekli milletvekili aylığı alan yaklaşık 450 milletvekilinin aylık toplam geliri 512 bin TL'ye ulaştı.