Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Saldım çayıra Mevlam kayıra'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Beklentilere paralel gelen verinin ardından ekonomistler enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

'SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA'

Prof. Dr. Fatih Özatay, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Haziranda da enflasyon değişmedi: yüzde 32,1 Mayıs 2025-Haziran 2026 (14 ay) ortalaması: yüzde 32,5 Enerji fiyatlarındaki gerileme ile bu müthiş katılık bir miktar gevşer mi? Muhtemelen az biraz. Ama yılı yüzde 30'un az altında (yüzde 28, yüzde 29?) kapatsak bile seçim yaklaşıyor. Seçimden önce yüzde 25'e düştü, düştü. Sonrası? "Saldım çayıra Mevlam kayıra"

'YAŞAM MALİYETİ DÜŞEN ENFLASYONA RAĞMEN ARTIYOR'

Prof. Dr. Serap Durusoy, özellikle dar gelirli kesimin harcama kalemlerine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Konut enflasyonu yıllık yüzde 45'in üzerinde gıda enflasyonu ise yüzde 35,45. En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkının konut ve kiraya yüzde 38,7 gıdaya ise 29,2 harcama yaptığı dikkate alınırsa bu gelir grubunun yaşam maliyeti düşen enflasyona rağmen artıyor.

'DAHA GİDECEK ÇOK YOLUNUZ VAR'

Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise aylık enflasyonun hâlâ yüksek olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

Enflasyon rakamı ilk bakışta olumlu algılandı fakat hemen havaya girmemekte fayda var. Enerji ve gıdanın düştüğü, talebin zayıfladığı bir dönemde hala aylık yüzde 1 enflasyon yaşıyorsanız, daha gidecek çok yolunuz var demektir.

HİSSEDİLEN ENFLASYON TARTIŞMASI

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, farklı kurumların enflasyon verilerini karşılaştırdığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Haziran Ayı Enflasyon açıklamaları geldi TÜİK= yüzde 0,99 İTO= yüzde 1,14 ENAG= yüzde 1,94 ENAG açık ara en yüksek ya halkımızın yaşadığı oran?

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski Genel Müdürü Ali Çufadar da yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:

Enflasyon? Yıl sonunda yüzde 27 civarına düşecektir... Baz senaryo 3-4 aydır değişmedi... TCMB kur politikası önemli... Haziran enflasyonu? Birazcık daha düşük bekliyordum; Temmuz-Eylül telafi eder...

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Prof. Dr. İbrahim Turhan, açıklanan verilerin para politikası açısından önemli bir sinyal verdiğini belirterek, “ABD’deki istihdam ve TÜİK enflasyon verileri TCMB açısından faiz indirimine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

TL VARLIKLAR İÇİN OLUMLU GÖRÜNÜM

Doç. Dr. Gökhan Işıl ise enflasyon verilerinin finansal piyasalara etkisini değerlendirerek şunları kaydetti:

TÜİK Haziran ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 artışla strateji raporunda öngörülen yüzde 0,97 - yüzde 1,36 beklenti bandının alt sınırına yakın gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesine gerilemiştir. Dezenflasyon patikasına yönelik güveni pekiştiren ve beklentilerden olumlu gelen bu tablo, portföy stratejilerindeki iyimser senaryoyu destekleyerek TL tahviller, bankacılık sektörü ve BIST geneli açısından kuvvetli bir yukarı yönlü katalizör sunmaktadır. Aylık bazda gıda enflasyonunun yüzde 0,17 ile sınırlı kalması ve ulaştırma grubundaki yüzde 0,05’lik gerileme manşet veriyi rahatlatırken, yıllık çekirdek enflasyon göstergelerinden B endeksinin yüzde 31,18 ve C endeksinin yüzde 29,84 seviyesinde seyretmesi ana eğilimdeki dezenflasyonist süreci teyit etmektedir. Küresel tarafta ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı güvenliği kaynaklı petrol şoklarının yaratabileceği dış maliyet baskılarına karşı içeride böyle bir tampon oluşması, teknik düzeltme sürecini tamamlamaya çalışan piyasaya can suyu sağlamıştır. Bu güçlü makroekonomik destek, 14.258-14.376 karar bandında sıkışan ve kısa vadeli ortalamalar arasında yön arayan BIST 100 endeksinde 14.376 direncinin hacimli kırılarak yukarı yönlü ivmenin tetiklenmesi için rasyonel bir zemin hazırlamaktadır.

'ENFLASYON HÂLÂ YÜKSEK VE YAPIŞKAN'

Stratejist Timothy Ash ise Türkiye'deki enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: