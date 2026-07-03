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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan emekli zammı açıklaması: 'Adil şekilde yenilenmeli'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan emekli zammı açıklaması: 'Adil şekilde yenilenmeli'

3.07.2026 12:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan emekli zammı açıklaması: 'Adil şekilde yenilenmeli'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, temmuz ayı maaş artış oranlarının kesinleşmesinin ardından alım gücündeki kaybın telafi edilmesi ve ücretlerin adil şekilde yenilenmesi için ek iyileştirme çağrısında bulundu.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaş zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın, haziran ayı enflasyonunun yüzde 0,99, 6 aylık enflasyonun yüzde 17,76 ve enflasyon farkının yüzde 6,09 olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaş artış oranının toplam yüzde 13,52 olduğunu hatırlatan Yalçın, alım gücündeki kaybın telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yalçın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yıl içerisinde sürekli yenilenen enflasyon hedefi gibi maaş/ücret artışları da adil şekilde yenilenmeli, temmuz maaşları, gelirde adalet, ücrette dengeyi sağlayacak şekilde seyyanen zamla iyileştirilmeli, kamuda ücret reformu gecikmeden yapılmalıdır.

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