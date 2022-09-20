İYİ Partili Yasin Öztürk'ten çiğ süt çağrısı

20 Eylül 2022 Salı, 16:45

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztürk, konuşmasında süt üreticilerinin sorunlarına değindi.

Ulusal Süt Konseyi'nin geçen hafta soğutulmuş çiğ süt fiyatını 7,5 lira olarak açıkladığını hatırlatan Öztürk, "Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içermek kaydıyla çiğ süt fiyatı 7,5 lira olarak açıklandı. Ancak sahadaki oranlar bu değil. Sahadaki oranlar yüzde 3,2 yağ, yüzde 2,8 şeklindedir. Bunun sebebi ise yem ve diğer maliyet oranlarının fazla olmasıdır. Hayvanlar yeterince beslenemediği için bu oranlar ortaya çıkıyor." dedi.

Ulusal Süt Konseyinin çiğ süt maliyeti hesaplama kriterlerine de değinen Öztürk, yapılan hesapları TÜİK'in hesaplarına benzetti. Bazı kriterlerin hesaba katılmadığını Öztürk, çiğ süt maliyetini farklı kurumlara hesaplattıklarını açıkladı.

"ÇİFTÇİ OLMAZSA SÜT DE OLMAZ"

Süt üreticilerinin mutsuz olduklarını belirten ve yetkililere çağrı yapan Öztürk, "Yaptığımız hesaplamalarda sütün maliyeti yaklaşık 8,30 lira olarak ortaya çıktı. Sütün gerçek maliyeti 8,30 lira olmasına rağmen maliyet 7,10 lira olarak gösterilip 7,5 lira fiyat belirleniyor. Bu durum süt üreticilerini mutsuz ediyor ve ileriki zamanlarda daha büyük sıkıntılara sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir. Tarım ve hayvancılıkta esas olan çiftçidir, çiftçi olmadığında süt de olmaz." değerlendirmesinde bulundu.