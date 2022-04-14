Çiğ süt fiyatları gündemde
TÜİK, süt ve süt ürünleri istatistiklerini bugün açıklayacak. Ulusal Süt Konseyi (USK) mart ayında çiğ süt tavsiye satış fiyatını 4,70 liradan 5,70 liraya yükseltti. TÜİK resmi verilerine göre, enflasyon yüzde 60,14 iken çiğ süte yapılan zam oranı yüzde 21'de kaldı.
Türkiye'de gündem ard arda gelen zamlar ve üreticilerin artan girdi maliyetleri. Çiğ süt satış fiyatları da en son mart ayında zamlandı, ancak üreticiler enflasyon oranı karşısında yapılan zamlardan hoşnut değil.
Konuyla ilgili olarak 2021 yılından bu yana çiğ süt fiyatlarındaki artışı listeledik.
2021 YILI
TL/litre
|1 Ocak - 30 Nisan
|2,80
|1 Mayıs – 30 Haziran
|2,80 – 2,90
|1 Temmuz – 30 Eylül
|3,20
|1 Ekim – 7 Aralık
|3,20
|8 Aralık - 31 Aralık
|4,70
2022 YILI
TL/litre
|1 Ocak - 31 Mart
|4,70
|1 Nisan -
|5,70
ÇİĞ SÜT DESTEKLEME PRİMİ...
Ulusal Süt Konseyi'nin mart ayında açıkladığı çiğ süt tavsiye satış fiyatından bir kaç saat önce de Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 kuruş olan çiğ süt destekleme primini 80 kuruş artırarak 1 TL'ye çıkardığını duyurmuştu.
Böylece 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 5 lira 70 kuruş olurken, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yönelik çiğ süt destekleme primi de 1 TL olarak belirlendi.
Ancak son 5 aylık dönemin prim destek ödemeleri hâlâ üreticilere ödenmedi.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞILACAK
TÜİK, bugün süt ve süt ürünleri üretim istitstiklerini açıklayacak. TÜİK'in resmi verileri kamuoyunda sık sık tartışma konusu olurken, süt üreticilerinin açıklanacak istatistiklere nasıl tepki vereceği de merak konusu oldu.
Üreticiler, artan girdi maliyetleri ve alım gücünün azalması dolayısıyla süt ve süt ürünlerinin üretiminde azalış olacağını belirtiyor.
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