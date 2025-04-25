Çin-ABD ticaret savaşında yumuşama sinyali: İlk adım atıldı!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:46

Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergilerinden muafiyet getirdi ve firmalardan bu ürünleri belirlemelerini istedi. Bu adım, Çin'in ticaret savaşının ekonomik sonuçları konusundaki endişelerini en açık şekilde gösteriyor.

TİCARİ ÇATIŞMALARA DİZGİNLEYİCİ SİNYAL

Washington'dan gelen gerginliği azaltıcı açıklamaların ardından gelen bu muafiyet, dünyanın en büyük iki ekonomisinin arasındaki ticaretin büyük bölümünü dondurduğu ve küresel durgunluk korkularını artıran ticaret savaşını kontrol altına almaya yönelik bir işaret olarak yorumlanıyor.

Çin'in gümrük vergileri konusunda attığı bu adım, ABD dolarını hafifçe yükseltirken, Hong Kong ve Japonya’daki hisse senedi piyasalarını olumlu yönde etkiledi. Çin hükümeti henüz bu muafiyetler hakkında bir açıklama yapmadı ancak ticaretin geleceği konusunda önemli ipuçları veriyor.

Pekin, Politbüro'nun yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinden en çok etkilenen firmaları ve işçileri destekleyerek ülke içindeki ekonomik istikrarı korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı. Politbüro, ticaret savaşına karşı hazırlıklı olduklarını ve gerekirse ticaret mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

ŞİRKETLERDEN KENDİLERİNİN TALEP SUNMALARI İSTENİYOR

Çin Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir çalışma grubu, gümrük vergilerinden muaf tutulacak ürünlerin listelerini topluyor ve şirketlerden taleplerini sunmalarını istiyor. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde Çin’deki 80’den fazla yabancı şirket ve iş odası ile, ABD'nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin yerli işletmeler üzerindeki etkisini görüşmek üzere toplantılar düzenledi.

Çin Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart, "Çin hükümeti, ABD'den ithal edilen ve başka hiçbir yerde bulunmayan ürünlerle ilgili olarak şirketlerimize sorular yöneltiyor. Bu da tedarik zincirinde aksamalara yol açabilir" dedi. Ayrıca, bazı ilaç şirketlerinin, Çin’e ABD'den gümrük vergisi olmadan ilaç ithalatı yapabildiği belirtildi. Ancak, bu muafiyetlerin yalnızca ilaç sektörü ile sınırlı olduğu düşünülüyor.

Fransız uçak motoru üreticisi Safran SAF.PA'nın CEO’su da, Çin’in havacılık ekipmanları gibi belirli ürünlerde gümrük muafiyeti sunduğunu belirtti. Bu tür muafiyetler, Çin'deki üretim maliyetlerini hafifletebilir ve ticaret savaşındaki gerilimi azaltmaya yönelik önemli bir adım olabilir.

Çin hükümetinin bu kararları, özellikle ABD'nin ticaretle ilgili tutumunu değiştirmesi ve gümrük vergilerini kaldırması halinde, Çin ekonomisinin ticaret baskılarından daha az etkilenmesine yardımcı olabilir. Ancak, Çin ekonomisi artan işsizlik, deflasyonist baskılar ve satılamayan ihracat ürünlerinin birikmesi gibi zorluklarla karşı karşıya.

Bundan önce, Çin’in büyük ilaç şirketleri, örneğin AstraZeneca ve GSK'nın Çin’e yönelik ürünleri için ABD’de üretim tesisleri bulunduruyor. Bu durum, Çin’in ABD’den ithal ettiği bazı kritik ürünlere olan bağımlılığını gösteriyor.