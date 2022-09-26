Çin döviz riski karşılık oranını yükseltiyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:25

Banka, Ekim 2020'de bu oranı yüzde 20'den sıfıra çekmişti.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesi günü atılan adım, döviz piyasası beklentilerini istikrara kavuşturmayı ve ihtiyatlı yönetimi makro seviyede güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çin Minsheng Bankası baş ekonomisti Wen Bin, artışın ülkenin döviz piyasasında arz-talep dengesini sürdürmeye yardımcı olacağını söyledi. Wen, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarından etkilen pek çok ekonominin para birimlerinin ABD dolarına karşı zayıfladığını söyledi.

Çin Döviz Ticareti Sistemi'ne göre Çin'in resmi para birimi renminbi ya da yuan, pazartesi günü ABD dolarına karşı 378 pip değer kaybederek 7,0298'e geriledi. Wen, yuanın daha fazla zayıflaması için herhangi bir neden olmadığını söyledi. Wen'e göre, Çin'in güçlü ekonomik temelleri ve dizginlenen enflasyonun yanı sıra uluslararası ödemelerdeki istikrar; yuan kurunun ve döviz piyasasının istikrarlı hale getirilmesine yardımcı olacak.