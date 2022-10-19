Çin, kömür üretimini artırmayı planlıyor
Çin'de geçen yılki elektrik kesintilerinin tekrarlanmasını önlemek için 2025'e kadar kömür üretiminin artırılmasının planlandığı bildirildi. Geçen yıla göre yüzde 12'lik bir artış hedefleniyor.
Çin Devleti Kabine Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı Ren Jingdong, hükümetin 2025'te yıllık kömür üretiminin 4,6 milyar tona çıkmasını hedeflediğini söyledi.
Bunun, geçen yılki 4,1 milyar tona göre yüzde 12'lik bir artış olacağı belirtildi. Çin’in, kömürün dengeleyici rolüne sahip çıkacağını vurgulayan Ren, ülkenin "petrol, gaz arama ve geliştirmeyi güçlü bir şekilde ilerleteceğini" ifade etti.
Ren, yetkililerin, hükümetin son 5 yıllık kalkınma planındaki "elektriğin 2025'e kadar yüzde 20'sini ve 2030'a kadar yüzde 25'ini fosil olmayan yakıt kaynaklardan sağlamak için" belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.
"TEMİZ ENERJİ TEDARİKİ SİSTEMİ KURULACAK"
Buna rüzgar, güneş, hidroelektrik, nükleer ve jeotermal enerjisinin de dahil olduğunu aktaran Ren, Çin'in "kapsamlı bir temiz enerji tedarik sistemi kuracağını" kaydetti.
Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhao Chenxin de planlarının, Çin'in kuzeyindeki Gobi Çölü'nde 450 milyon kilovatlık "büyük ölçekli rüzgar ve güneş üsleri" inşa etmeyi içerdiğini söyledi.
Rüzgar ve güneş enerjisi alanında büyük bir yatırımcı olan Çin'de ekonomik büyümenin geçen yıl düşmesi ve elektrik kesintilerinin ardından Komünist Parti liderleri, daha fazla kömürle çalışan enerji için çağrıda bulunmuştu.
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