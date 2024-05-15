Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutma kararı aldı.
PBoC'dan yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.
Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yeni nakit aktarılmadı.
MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.
PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!
- Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide ekiyor
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme
- 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor
- 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'