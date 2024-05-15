Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutma kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:19
Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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PBoC'dan yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.

Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yeni nakit aktarılmadı.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.


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