Çin para birimi yuan ile yapılan uluslararası ödemelerde artış
Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022'de önceki yıla göre artış kaydetti.
Çin Merkez Bankasının (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21.48 artışla 96.7 trilyon yuana (yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaştı.
Çin'in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4.4 milyon para transferi yapıldı. Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31.68 arttı.
Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388.34 milyar yuan aktarıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Üniversitesi’nden 'diploma' açıklaması
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Eski 107 milletvekilinden Muharrem İnce'ye kritik çağrı!
- İttifak kararının ardından istifa dalgası
- CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'emekli maaşı' açıklaması
- İlaç krizi büyüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de oyuncak attı!
- Fatih Erbakan'dan ilk açıklama
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- 'Kusura bakmayın size de karşı dururuz'