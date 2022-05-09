Çin’de ihracata kapanma darbesi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:18

Nisan ayına ait dış ticaret bilgilerine nazaran ülkenin dolar cinsinden ihracatı bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 3,9 büyüdü. Böylece ihracatta Haziran 2020’den bu yana en zayıf büyüme gerçekleşti.

Mart ayında ülkenin ihracatı yüzde 14,7 büyüme kaydetmişti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, nisan ayında ithalatta ise değişim yaşanmadı. Ekonomistlerin ithalata ait beklentisi yüzde 3 düşüş olmuştu.

PEKİN, TEDBİRLERİN EKONOMİK TESİRLERİ KONUSUNDA TEYAKKUZDA

Salgın tedbirleri ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratırken, Çin Başbakanı Li Keqiang ülkede istihdamın kritik durumuna dikkat çekmişti. Keqiang hükümet üniteleri ve bölge idarelerine gönderdiği yazıda şirketlere istihdam yaratmaları ve kelam konusu zorluklarla çaba etmeleri için yardımcı olacak tedbirlere öncelik vermeleri gerektiğini belirtti.

Keqiang, şirketlere Kovid tedbirleri ile birlikte üretimi devam ettirme davetinde bulundu.

Olayların büyük kısmı ülkenin en büyük kenti Şanghay’da görülüyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay’da Omikron hadiselerinin tetiklediği salgında 1 Mart’tan bu yana 600 binden fazla olay kaydedildi.

Kentte 28 Mart’ta ilan edilen “kademeli kapanma”, olaylar azalmadığı için tüm kentte meçhul mühletle uzatılmıştı. Önlemlerin karantina bölgeleri dışında olay görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Karantina önlemlerinin 6 haftadır sürdüğü kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın muhafaza önlemleri altında yürütüyor.