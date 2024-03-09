Çin'de tüketici fiyatları arttı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:54

Güncelleme: 09.03.2024 - 15:54

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin verileri açıkladı. Bu yılın şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 yükselirken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,7 düştü.

Şubatta tüketici fiyatlarında cüzi artışa rağmen, üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle birlikte deflasyon baskısı sürüyor.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, şubatta Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle 6 ay sonra ilk kez yükseldi.

Şubatta yüzde 0,7 artan tüketici fiyatları, en son geçen yıl ağustosta artış kaydetmiş, eylülde sabit kaldıktan sonra, 2023'ün son çeyreğinde negatif seyre girmişti.

TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerilerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

ÜRETİCİ FİYATLARI 17 AYDIR GERİLİYOR

Üretici fiyatlarında 16 aydır devam eden gerileme şubatta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, şubatta yüzde 2,7 düşüş gösterdi.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023 boyunca devam etmişti. Üretici fiyatları 2024'ün ilk ayında da yüzde 2,5 azalmıştı.

İç talepteki ve ihracattaki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş ve küresel büyümenin yavaşlaması ülke ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Covid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.