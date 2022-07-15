Çin'de üretim araçlarının fiyatı düştü
Çin'de perşembe günü yayınlanan resmi veriler, hükümet tarafından izlenen üretim mallarının çoğunun, temmuz başında bu yılın haziran ayı sonuna kıyasla daha düşük fiyatlar kaydettiğini gösterdi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, aralarında dikişsiz çelik borular, benzin, kömür, gübre ve çoğunlukla işleme için kullanılan bazı tarım ürünlerinin bulunduğu hükümet tarafından izlenen 50 ana maldan sekizinin fiyatları yükselirken, 39'unun fiyatı düşüş kaydetti.
Domuz eti fiyatı bu dönemde yüzde 21.9 artarak kilogram başına 22,3 yuana (3.32 dolara) yükseldi.
Her 10 günde bir yayınlanan veriler, eyalet düzeyindeki 31 bölgede yaklaşık 2.000 toptancı ve dağıtımcının katıldığı bir ankete dayanıyor.
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