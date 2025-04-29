Çinli dev alışveriş uygulamasında büyük zam: Fiyatlar iki katın üzerinde artıyor!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:27

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:27

Çin merkezli online alışveriş platformu Temu, ABD'ye gönderilen ürünlere 'ithalat ücreti' adı altında yaklaşık yüzde 145 oranında ek maliyet eklemeye başladı. Bu ücretler bazen ürünün kendisinden daha pahalıya mal olabiliyor.

FİYATLAR İKİ KATIN ÜZERİNDE ARTIYOR

Örneğin, Temu'da 18,47 dolara satılan bir yazlık elbise, üzerine 26,21 dolarlık ithalat ücreti eklenince 44,68 dolara yükseliyor ve bu durum ürünün fiyatını iki katından fazla artırıyor.

Shein ise fiyatlarına ek ücret yansıtmıyor Temu'nun rakibi Shein, ABD'deki müşteriler için fiyat artışı yapmış olsa da, Temu'nun aksine doğrudan bir ithalat ücreti uygulamıyor.

VERGİ DÜZENLEMESİ 25 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Temu ve Shein, 25 Nisan itibarıyla ABD'li müşterilerine fiyat artışı yapacaklarını duyurmuştu. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen ürünlere yüzde 145 gümrük tarifesi uygulama kararı sonrası geldi. Ayrıca Trump yönetimi, 800 dolar altındaki ürünlerin ABD'ye vergi ödemeden girişine izin veren muafiyeti kaldırmıştı. Bu kararlar, Temu ve Shein gibi uygun fiyatlarla bilinen platformların iş modelini önemli ölçüde etkiledi.