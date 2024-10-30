Çin'den AB'ye yatırımları askıya alma misillemesi: Sıra Türkiye'de mi? BYD'ye baskı...

Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:27

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:41

Çin, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkede üretilen elektrikli araçlara yönelik yüzde 45,3'e varan yeni gümrük vergilerini destekleyen ülkelere karşı bir dizi yatırım önlemi aldı.

Çin'in yatırım önlemleri konusunda bilgi veren iki kaynak, Çin’in yerli otomobil üreticilerine bu ülkelerdeki büyük yatırımlarını durdurmaları talimatını verdiğini ve bu kararın AB ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları daha da derinleştirebileceğini bildirdi.

Çin’in otomobil üreticileri üzerindeki bu yeni baskı, AB’nin Çin elektrikli araçlarına karşı bir yıllık soruşturmasının ardından çarşamba günü uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin Pekin tarafından misilleme ile yanıt bulacağını gösterdi.

YAPILAN YATIRIMLAR ASKIYA ALINACAK

AB’deki bu vergilendirme kararına Fransa, Polonya ve İtalya gibi ülkeler destek verirken, Almanya başta olmak üzere beş üye ülke karşı çıkarken, bazıları ise çekimser kaldı. Çin Ticaret Bakanlığı, BYD, SAIC ve Geely gibi Çinli otomobil devlerine ekim ayında gerçekleştirdiği bir toplantıda bu gümrük tarifesini destekleyen ülkelere yönelik yatırımlarını askıya almalarını tavsiye etti. Ayrıca, çekimser kalan ülkelere yönelik yatırımlarda temkinli olunması ve karşı oy kullanan ülkelere ise yatırım yapılmasının teşvik edildiği ifade edildi. Çin hükümetinin bu rehberi yayınlamadan önce bile Çinli şirketler, Avrupa'da üretim tesisi kurma konusunda maliyetler ve kültürel uyum açısından dikkatli hareket ediyordu.

TÜRKİYE KARARI

BYD gibi bazı üreticiler yeni vergilere karşı oy kullanan Macaristan’da fabrikalar kurarak bu ülkelere yatırımlarını artırma yoluna giderken, Geely, SAIC ve ticaret bakanlığı ise bu konuda yorum yapmayı reddetti. Çin Ticaret Bakanlığı’nın son direktifi, temmuz ayında Hindistan ve Türkiye gibi ülkelere de yatırım yapılmaması yönünde verdiği benzer bir uyarının ardından geldi ve Avrupa’daki Çinli otomobil üreticilerinin karşılaşabileceği risklere dair yeni bir güvenlik hamlesi olarak değerlendiriliyor.

BYD'nin daha önce 1 miyar dolarlık yatırım ile Manisa'da fabrika kuracağı açıklanmıştı.