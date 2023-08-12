Çin'den şirketlere ve kişilere kredi desteği

Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 07:00

Çin ulusal mali düzenleme idaresi açıklamasında selden etkilenen küçük şirketler, bireysel işletmeler ve kırsal kesimdeki haneler için finansman maliyetlerinin düşürüleceği belirtildi.

Temmuz sonundan bu yana Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusunda Doksuri tayfununun ardından büyük miktarda yağışların etkisiyle sel meydana geldi.

Açıklamada, Çin merkez bankasının tarımsal ve küçük işletmeleri desteklemek için 10 milyar yuan (1.38 milyar dolar) tutarında yeniden borçlanma kotası tahsis edeceği belirtildi.