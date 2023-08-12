Çin'den şirketlere ve kişilere kredi desteği

Çin ulusal mali düzenleme idaresi selden etkilenen şirketlere ve kişilere kredi desteğinin artırılacağını açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:00
Çin'den şirketlere ve kişilere kredi desteği
Abone Ol google-news

Çin ulusal mali düzenleme idaresi açıklamasında selden etkilenen küçük şirketler, bireysel işletmeler ve kırsal kesimdeki haneler için finansman maliyetlerinin düşürüleceği belirtildi.

Temmuz sonundan bu yana Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusunda Doksuri tayfununun ardından büyük miktarda yağışların etkisiyle sel meydana geldi.

Açıklamada, Çin merkez bankasının tarımsal ve küçük işletmeleri desteklemek için 10 milyar yuan (1.38 milyar dolar) tutarında yeniden borçlanma kotası tahsis edeceği belirtildi.


Çin Ulusal mali düzenleme idaresi

İlgili Haberler

Bakan Mehmet Şimşek, 'yüksek büyüme' için yol haritasını açıkladı

Bakan Mehmet Şimşek, 'yüksek büyüme' için yol haritasını açıkladı
Araştırma ortaya koydu: Sağlıklı yaşam için 10 bin adım atmanıza gerek yok

Araştırma ortaya koydu: Sağlıklı yaşam için 10 bin adım atmanıza gerek yok
Çin: CIA adına casusluk yapan bir Çin vatandaşı tespit edildi

Çin: CIA adına casusluk yapan bir Çin vatandaşı tespit edildi

En Çok Okunan Haberler