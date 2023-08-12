Çin'den şirketlere ve kişilere kredi desteği
Çin ulusal mali düzenleme idaresi selden etkilenen şirketlere ve kişilere kredi desteğinin artırılacağını açıkladı.
Çin ulusal mali düzenleme idaresi açıklamasında selden etkilenen küçük şirketler, bireysel işletmeler ve kırsal kesimdeki haneler için finansman maliyetlerinin düşürüleceği belirtildi.
Temmuz sonundan bu yana Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusunda Doksuri tayfununun ardından büyük miktarda yağışların etkisiyle sel meydana geldi.
Açıklamada, Çin merkez bankasının tarımsal ve küçük işletmeleri desteklemek için 10 milyar yuan (1.38 milyar dolar) tutarında yeniden borçlanma kotası tahsis edeceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama
- CHP'den 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- 'Depremzede olduğumu bilmesine rağmen...'
- 'Özür' mesajı gündem oldu
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu