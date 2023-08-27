Çin'in tarım ürünleri dış ticareti 7 ayda yüzde 4 arttı

Çin'in tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:00
Çin'in tarım ürünleri dış ticareti 7 ayda yüzde 4 arttı
Abone Ol google-news

Çin'in tarım ürünlerinin ithalatı ve ihracatından kaynaklanan dış ticaret hacminin, 2023'ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde, tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı.

Tarım ürünlerinin oluşturduğu dış ticaret hacmi yüzde 4 artışla 198,62 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 8,7 yükselerek 86,94 milyar dolar oldu.


Player Alanı
dış ticaret Dış ticaret hacmi Dış ticaret açığı Çin Tarım Tarım ürünleri

İlgili Haberler

Tarım Kredi şirketleri faiz batağında

Tarım Kredi şirketleri faiz batağında
TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi enflasyonu haziranda yüzde 27.7’ye geriledi

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi enflasyonu haziranda yüzde 27.7’ye geriledi
Küresel gıda güvenliği tehlikede: Ukrayna'nın tarım ürünü ihracatında sert düşüş

Küresel gıda güvenliği tehlikede: Ukrayna'nın tarım ürünü ihracatında sert düşüş

En Çok Okunan Haberler