Çin'in tarım ürünleri dış ticareti 7 ayda yüzde 4 arttı
Çin'in tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı
Çin'in tarım ürünlerinin ithalatı ve ihracatından kaynaklanan dış ticaret hacminin, 2023'ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttığı bildirildi.
Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde, tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı.
Tarım ürünlerinin oluşturduğu dış ticaret hacmi yüzde 4 artışla 198,62 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 8,7 yükselerek 86,94 milyar dolar oldu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Adana'da navigasyon faciası...
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- Kaybolduğu sanılan Nimet öğretmen bulundu!
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
- Memur zammında kritik toplantı gerçekleşti
- Son şampiyondan maçlara çıkmama kararı
- Toplu cinsel istismar suçuyla hapse girdiler
- Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
- Tanıklar Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı anlattı