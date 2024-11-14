Çinli ortak mı geliyor? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan açıklama

Yayınlanma: 14.11.2024 - 19:39

Güncelleme: 14.11.2024 - 19:39

Son günlerde gündem olan TOGG'a Çinli ortak geleceğine yönelik haberlere ilişkin TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Bloomberg HT'ye konuştu.

Çinli şirketlerle ilgili ortaklık haberlerine ilişkin Karakaş, "Her türlü imkanı araştırıyoruz. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldiği zaman açıklarız" dedi. Karakaş sözlerine şöyle devam etti:

"Her profesyonel şirket gibi biz de imkanları, güçbirliği nasıl yapılır, kazan-kazan-kazan ilkesiyle ortaklarımıza, bize ve ülkemize nasıl kazandırırız, bu boyuta nasıl oturtabiliriz diye çalışıyoruz. Dünyadaki bütün şirketler de değişik yollar arıyorlar. O nedenle biz de bunu yapıyoruz. Daha önce de açıklamıştım, 20'ye yakın gizlilik anlaşmamız var. Çalışmalar belli bir noktaya geldiği zaman bunu daha detaylı açıklayabiliriz."

Karakaş çalışmaların netleşme tarihi ile ilgili soruya ise, "İki yıl sonra değil" yanıtını verdi.