BYD, Hyundai ve Ford'u geçti!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:53

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:53

Son yapılan araştırma verilerine göre Ağustos ayı dünya genelinde 37 bölgesel pazarda otomobil satışlarında artışın yaşandığını gösteriyor. Temmuz ayına göre yaklaşık yüzde 1'lik büyüme ile 5,55 milyon araç satıldı. Bu artış, otomobil üreticilerinin sonbahar sezonu için yeni araç modellerini piyasaya sürmeye hazırlandıkları döneme denk geliyor. Bazı tüketiciler mevcut modellerde fiyat indirimi beklerken, diğerleri ise yeni modellerin piyasaya sürülmesini bekliyordu.

Ağustos ayında ilk 10 otomobil markası sıralaması Temmuz ayı ile aynı kaldı. Toyota, Volkswagen ve Honda, sırasıyla ilk üç sırayı korudu. Ancak Japonya'da mevsimsel bir yavaşlama yaşandığı için Japon otomobil pazarı bir miktar geriledi. Toyota yüzde 2,6'lık bir düşüş kaydederken, Honda yüzde 0,8'lik hafif bir artış gösterdi.

BYD, FORD'U GERİDE BIRAKTI

Araştırma şirketi Trendforce'un yayınladığı bilgilere göre çinli otomobil üreticisi BYD, Ağustos ayında Ford'u geride bırakarak dünya genelinde dördüncü en büyük otomobil markası haline geldi. BYD'nin tüm ürünleri yeni enerji araçları olduğu için, iç pazarın zayıflaması bu markayı önemli ölçüde etkilemedi. BYD, Temmuz ayına göre yüzde 5'lik bir artış kaydetti ve pazar payında üçüncü sıradaki Honda'nın sadece 0,1 puan gerisinde yer aldı. Japon otomobil üreticileri, Güneydoğu Asya gibi bölgelerden gelen talebe dayanarak araç satışlarını artırmak için çaba gösteriyorlar.

Ford ise Ağustos ayında Avrupa ve ABD'deki satışlarda bir daralma yaşadı ve altıncı sıraya geriledi. Ford'un performansı bir önceki aya göre yüzde 6,7'lik bir düşüş kaydetti. Bu düşüşün en büyük nedeni ise BYD'nin Avrupa pazarındaki gücünü arttırması olarak görülüyor.