Çinli otomobil üreticisine Samsun’da kurulacak OSB’de yer verileceği belirtiliyor: Torbada sürpriz!
İktidarın tepki çeken “vergi torbası” bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Torbadaki teklifte Samsun Tekkeköy’de yeni bir organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması planlanıyor. Çinli Chery firmasına da OSB'de yer verilmesi bekleniyor.
Meclis’te bugün görüşülecek olan “vergi torbası”nda Çinli Chery firması için de düzenleme olduğu ortaya çıktı. Yasa teklifine göre Samsun’da kurulması planlanan yeni bir organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery’e arazi verileceği belirtildi.
Teklifle Kıyı Yasası’nda değişiklik yapılarak Samsun Tekkeköy’de yeni bir OSB kurulması öngörülüyor. Düzenlemenin Kıyı Yasası’na da aykırılık taşıdığına dikkat çekiliyor. Toplam 317.5 hektarlık OSB’de savunma sanayi ve yüksek teknoloji ağırlıklı, ihracatçı firmaların bulunması ve 25 bin kişiye kadar istihdam sağlanması bekleniyor.
Çinli Chery otomobil firmasına da bu yeni OSB’den 1500 dönüm arazi teklif edildiği belirtiliyor. Çinli yetkililerin bölgeyi gezdiği ve buna sıcak baktığı da öğrenildi. Chery’nin yatırımıyla birlikte bölgede 500 nüfusun barınacağı bir “Çin Köyü Projesi”nin de planlar dahilinde olduğu dile getiriliyor.
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