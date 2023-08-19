Citi'den ABD hisseleri icin yeniden giriş analizi

Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:18

Güncelleme: 19.08.2023 - 13:18

ABD hisse senetlerinde yaşanan kayıpların üçüncü haftasında hız kazanmasının ardından Citigroup Inc. stratejistleri yatırımcılar için dipten satın alma fırsatı doğurmuş olabileceğini belirtti.

Citi'den Scott Chronert liderliğindeki stratejistler tarafından cuma günü yazılan rapora göre, S&P 500 Endeksinin Mayıs ayı sonunda yapay zeka önderliğindeki yükselişinden sonra 4 bin 200-4 bin 300 puan bandına düşüş-çıkışı hem taktiksel hem de uzun vadeli yatırımcılar için çekici bir yeniden giriş noktası yarattı.

S&P 500 HEDEFİNİ YÜKSELTTİ



Bloomberg HT'nin aktardığına göre,Citigroup yumuşak iniş iyimserliği ile S&P 500 hedefini 4 bin 600'e yükseltti.

Öte yandan güçlü ekonomik verilerin daha fazla sıkılaştırma için Fed’in elini güçlendirmesiyle ve Çin mali sıkıntılarının yansımaları ile, ABD hisse senetleri ağustos düşüşlerini derinleştiriyor.

Citi, güçlü ikinci çeyrek kazanç sezonunun ortasında ABD hisse senetleri hakkında yapıcı görüşünü koruduğunu söyledi.