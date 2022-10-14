Citi'den kritik dolar tahmini

14 Ekim 2022 Cuma, 10:39

Citigroup stratejistleri ekonomik durgunluk süresince doların güvenli liman olmaya devam edeceğini öngördü. Citi’ye göre Fed’in faiz artış hızında yavaşlaması bile doların zirve yükselişinin önüne geçemeyecek.

Aralarında Jamie Fahy’nin de olduğu stratejistler yayımladıkları notta ekonomik yavaşlama sona erene kadar doların küresel rakip para birimlerine göre daha yüksek getiri sağladığı için “saklanmak için en güvenli yer olacağını” belirtti.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 18'E YÜKSELDİ

Küresel büyümede dip seviyenin görülmesiyle dolarda zirveye ulaşılacağını düşünen Citi stratejistleri “doların patikasının değişmesi için ana senaryoda değişim gerekiyor” dedi.

Doların altı gelişmiş ülke para birimine karşı hareketini ölçen ICE Dolar Endeksi bu yıl neredeyse yüzde 18 yükselerek 1972’ye kadar giden veride en büyük sıçramayı kaydetti.

Citi’ye göre Fed’in faiz artış boyutunu azaltması da doların zirve yükselişinin önüne geçemeyecek.

Stratejistler geçtiğimiz 20 yılda doların yönünü aşağı çevirmesinde küresel ekonomik görünümün ana faktör olduğuna dikkat çekerken “Dolarda zirveye sadece Fed’in faiz indirdiği ve ABD dışı küresel büyümenin dip yaptığı dönemde ulaşılacak” diye yazdı.