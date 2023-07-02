Citroen C3 Pluriel modeli 20 yaşında

Yayınlanma: 02.07.2023 - 17:14

Güncelleme: 02.07.2023 - 17:14

Citroen C3'ten sadece bir yıl sonra, Mayıs 2003’te piyasaya sürülen üç kapılı küçük hatchback, 2003 ile 2010 yılları arasında İspanya’daki Villaverde fabrikasında 115 bin 97 adet üretildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen C3 Pluriel modeli 20 yaşına girdi.

C3 Pluriel, geniş ön camına ek olarak büyük cam alanlarıyla da, panoramik bir görüş açısı sundu. Bu pratiklik, ortası açık koltuk başlıklarıyla desteklenirken C3 Pluriel’in orijinal tasarımına da katkıda bulundu.

YILIN CABRIO'SU ÖDÜLÜ

C3 Pluriel, 1999 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Pluriel konseptinden esinlendi. Citroen, bu yeni araçla konseptten seri üretim araca geçiş yaptı.

Citroen, dönemi için C3 Pluriel’deki yenilikleriyle özel ödülleri de kazanmıştı.

Piyasaya çıktığı 2003 yılında Yılın Cabrio Otomobili Ödülü’nü kazanan C3 Pluriel, aynı zamanda bir hatchback olabilmesiyle de rakiplerinden farklıydı.

Orijinal konfigürasyonunda, bir 'hatchback' otomobildi. Tavan açılarak 'panoramik bir hatchback' otomobile dönüştürülebiliyor ve üstü açık otomobil hissi oluşturulabiliyordu.

Açılır tavan sayesinde hızla bir 'cabrio' otomobile dönüşen C3 Pluriel, ön camdan bagaj bölümüne uzanan kirişlerin de sökülmesiyle, özgürlük hissinini pekiştiren 'spider' görünümüne kavuştu.

Kirişleri olmadan arka koltukları da katlandığında C3 Pluriel, sadece iki koltuklu ve açık yükleme alanlı bir 'spider kamyonet'e (Pick-up) dönüşebildi.

Bagaj kapağının, pick-up’lardaki gibi tampona doğru açılması da bu etkiyi artırıyordu.