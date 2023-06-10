Citroen'den haziran kampanyası

Yayınlanma: 10.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 07:00

Citroen, haziran ayında özel kredi seçenekleriyle yeni araç almak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, 2023’e 'Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası' ödülüyle başlayan Citroen, haziran ayında da sunduğu avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla haziran ayında yeni sahiplerini bekliyor. Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 1 milyon 110 bin TL’ye satın alınabiliyor.

Citroen C4’e de 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 1 milyon 73 bin 900 TL’ye satın alınabiliyor.

Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

TİCARİDE KREDİ FIRSATI

Citroen Berlingo Kombi 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Berlingo Van, Jumpy Spacetourer 8+1 ve Jumper modeli de 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor.