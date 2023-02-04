Volvo'dan elektrikli atağı

Volvo altı yeni elektrikli model için mesai harcıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:16
Volvo'dan elektrikli atağı
Abone Ol google-news

Volvo Cars'ın üç SUV ve iki sedan olmak üzere tüm ana modellerini elektrikli araçlara dönüştürmek ve Asya'daki satışları artırmayı amaçlayan lüks bir elektrikli minibüs tanıtmak için elektrikli bir atağa hazırlandığı iddia edildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yüzde 82'si Çinli Zhejiang Geely Holding Group'a ait olan İsveçli otomobil üreticisinin 2026 yılına kadar en az altı yeni bataryalı elektrikli araç piyasaya sürmesi bekleniyor.

BU YIL ÇIKIYOR

Volvo'nun halihazırda satışı yapılan tamamen elektrikli  XC40 Recharge ve C40 Recharge modelleri bulunuyor. Yeni elektrikli SUV modeli EX90'ın ise bu yılın sonunda satışa sunulacak.


volvo volvo ex90 otomobil haberleri elektrikli araba Elektrikli otomobil elektrikli suv

İlgili Haberler

Otomotivde yüzde 33.5 artış ile yılın ilk rekoru

Otomotivde yüzde 33.5 artış ile yılın ilk rekoru
2023 Renault Megane E-Tech Iconic geliyor

2023 Renault Megane E-Tech Iconic geliyor
Lotus hisseleri LOT adıyla halka açılıyor

Lotus hisseleri LOT adıyla halka açılıyor

En Çok Okunan Haberler