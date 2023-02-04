Volvo'dan elektrikli atağı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:16

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:16

Volvo Cars'ın üç SUV ve iki sedan olmak üzere tüm ana modellerini elektrikli araçlara dönüştürmek ve Asya'daki satışları artırmayı amaçlayan lüks bir elektrikli minibüs tanıtmak için elektrikli bir atağa hazırlandığı iddia edildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yüzde 82'si Çinli Zhejiang Geely Holding Group'a ait olan İsveçli otomobil üreticisinin 2026 yılına kadar en az altı yeni bataryalı elektrikli araç piyasaya sürmesi bekleniyor.

BU YIL ÇIKIYOR

Volvo'nun halihazırda satışı yapılan tamamen elektrikli XC40 Recharge ve C40 Recharge modelleri bulunuyor. Yeni elektrikli SUV modeli EX90'ın ise bu yılın sonunda satışa sunulacak.