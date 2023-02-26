Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'dan faiz için yüzde 5 mesajı
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon kabul edilebilir seviyelere inene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini bildirdi. Mester faizlerin yüzde 5’in üzerine çıkarak bir süre de o seviyede kalabileceğini söyledi.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester CNBC’ye verdiği mülakatta fiyat istikrarı için bir süre daha yapmaları gerekenler olduğunu belirterek “Enflasyonu soğutmak için para politikamızı ayarlayacağız” değerlendirmesini yaptı.
"YÜZDE 5 EŞİĞİNİN ÜZERINDE KALMASI GEREKEBİLİR”
Mester “Faizlerin nereye kadar yükseleceği ekonominin ne yönde evrileceğine bağlı. Ancak enflasyon sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe gerileyene kadar bir süre yüzde 5 eşiğinin üzerinde kalması gerekebilir” diye konuştu.
Şubat toplantısında 50 baz puanlık artıştan yana olan Mester Mart ayı toplantısında alınacak karara dair “bu, toplantıda alınacak taktiksel bir karar” ifadesini kullandı.
Ekonomide sert bir daralma beklemediğini belirten Mester Fed’in sürpriz biçimde dirençli kalan istihdam piyasasına zarar vermeden hedefine ulaşabileceğini söyledi. Mester “Sağlıklı bir istihdam piyasasına sahipken fiyat istikrarını da sağlayabiliriz. Sürdürülebilir bir istihdam piyasası için fiyat istikrarına geri dönmemiz çok önemli” değerlendirmesini yaptı.
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