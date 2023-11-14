Coca-Cola’ya "fiyatlandırma" incelemesi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:05

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:05

Almanya'nın Federal Kartel Dairesi’nden yapılan açıklamada, rekabet karşıtı indirim nedeniyle Coca-Cola Europacific Partners Deutschland'a karşı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Coca-Cola'nın Alman gıda perakendecilerine yönelik koşullarını, özellikle de indirim yapısını tasarlayarak diğer şirketleri rekabet açısından engelleyebileceğine ilişkin işaretler var. Bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

The Bundeskartellamt, söz konusu soruşturmada öncelikle Coca-Cola'nın alkolsüz içecek pazarında hakim bir konuma sahip olup olmadığına bakacak.

Daire, aynı zamanda, gıda perakende şirketlerinin, Coca-Cola'nın tüm ürün yelpazesini satın almaya, rafa koymaya ve reklamını yapmaya uygunsuz şekilde teşvik edilip edilemeyeceğini inceleyecek.

Coca-Cola Europacific Partners, Coca-Cola Company adına şirketin tüm içecek markalarının Almanya'daki şişeleme ve dağıtımını yapıyor.