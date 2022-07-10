Çorum Belediyesi’nin 15 Temmuz etkinliği işini AKP'li Ali Bilir aldı

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

AKP’li belediyelerden 100’e yakın ihale alan İstanbul merkezli şirket şimdi de Çorum Belediyesi’nin 15 Temmuz etkinliğinin işini aldı.

AKP’li Tuzla Belediyesi’nin ardından bu kez de eski AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı, Ali Bilir, Çorum Belediyesi’nin 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Etkinlikleri ihalesini kazandı. Çorum Belediyesi etkinlik için Ali Bilir’in şirketine 1 milyon 649 bin 500 TL ödeme yapacak. Bilir, bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev yaptığı AKP’den, İstanbul 1.Bölge Milletvekili Genel Seçimleri için aday adaylığını açıklamıştı. İhaleye Ali Bilir’in Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi dışında Exen Organizasyon şirketi de 1 milyon 590 bin TL teklif verdi. İhale 15 Haziran’da Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın odasında yapıldı.

AKP'li Ali Bilir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte

2 GECE HAVAİ FİŞEK ATILACAK

İhale şartnamesinde dikkat çeken detaylardan biri ise farklı günlerde yapılacak havai fişek gösterisi oldu. Festival etkinlikleri kapsamında 2 adet havai fişek gösterisi yüklenici tarafından yapılacak. 20 Temmuz’da Çorum Müzesi’nde, 23 Temmuz’da ise Çorum Fuar Alanı’nda 500’e yakın havai fişek kullanılacak. Ürünlerin en ucuzu 21 bin TL’ye mal olacak. Toplamda ise havai fişek gösterisinin maliyeti 250 bin TL’yi bulacak. Şartnamede atılacak olan fişeklerin detaylar ise en ince ayrıntısına kadar verildi:

“Her bir havai fişek gösterisinde 1 adet 100 atımlık Özel Dualway Batarya, 1 adet 180 atımlık Özel Final Batarya, 4 adet 49 atım orta batarya, 4 adet 36 atımlık orta batarya, 8 adet 5" gök bombası, 32 adet 4" gök bombası ve 72 adet 3" gök bombası atımı gerçekleştirilecek olup, havai fişekler yüklenici tarafından temin edilecektir.”

YÜKSEK TEKLİFE RAĞMEN İHALE KAZANIYOR

Bilir’in 2019 yılında AKP’li Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ihale, CHP’li meclis üyelerince hazırlanan rapora yansımıştı. Belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğünün sosyal ve kültürel etkinlikler için açtığı ihaleye dört firma katılmış ve düşük teklif veren şirketler elenmişti. Raporda, diğer firmalarla arasında 2 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat farkı olmasına rağmen ihalenin Bilir Turizm Şirketi’ne verildiği anlatılmıştı.

8 YILDA 100’E YAKIN İHALE ALDI

AKP’li Ali Bilir’in sahibi olduğu Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi, kamu kurumları ile AKP'li belediyelerden 2015 ile 2022 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönemde 100'e yakın ihale aldı. Şirket, belediyeler dışında; valilikler, emniyet müdürlükleri, üniversiteler, belediye şirketleri, hastaneler ile il sağlık müdürlükleri gibi çok sayıda kamu kurumunda 150 milyon liraya yakın ihale kazandı.