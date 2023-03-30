Cumhuriyet gündeme getirdi, iktidar tebliğden vazgeçti

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Ticaret Bakanlığı, 30 Mart’tan geçerli olmak üzere cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltecek tebliği yürürlüğe girmeden iptal etti.

Cumhuriyet gazetesinin 26 Mart’ta gündeme getirdiği cep telefonuna büyük zam gelecek haberi, iktidara geri adım attırdı. Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ, 28 Mart’ta, 30 Mart 2023’te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile zam tebliği yürürlüğe girmeden iptal edildi. Gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltecek tebliğin yerli üretimi özendirmek için çıkarıldığı savunuluyordu.

Öte yandan airfryer (sıcak hava kızartıcısı), stant mikser ve dik süpürgelere ilişkin 22 Nisan’da yürürlüğe girmesi öngörülen gözetim uygulamasından da vazgeçildi.