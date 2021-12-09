Yazarımız Erdal Sağlam köşesinden duyurdu: Sigarada yeni zamlar kaçınılmaz

09 Aralık 2021 Perşembe, 11:24

Geçen hafta bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyuran Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yeni sigara zammını sosyal medya hesabından duyurmuştu.



Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, bugünkü yazısında, dün sigaraya gelen 2 liralık zammı değerlendirdi. Sağlam, "Sigaradan alınan nispi yani fiyattan alınan vergi yüksekken, sabit vergi daha düşük tutulmuş. Belki fiyat istikrarı olan dönemlerde bu sistem o kadar olumsuz etki yapmıyor ama kur ve enflasyon artışlarının hızlandığı dönemlerde fiyatların katlanmasına neden oluyor. Halbuki sabit vergi artırılıp nispi oran azaltılsa zam ihtiyacı daha az olacak. Enflasyon oranı daha düşük oranda artacak" diyerek, vergilendirmenin yanlış yapıldığını söyledi.

"YENİ YILDA DA ZAM KAÇINILMAZ"

"2 TL’lik zammın üretici şirketlere katkısı sadece 40 kuruş olacak" diyen Sağlam, "Son dönemdeki ithal girdi maliyetlerindeki artış, ücret zamlarındaki artış bu rakamın çok üzerinde. O nedenle de sigara üreticilerinin maliyet artışları için yeni yılda da zam yapması kaçınılmaz" dedi.



"YA BİLMİYORLAR YA DA"

Sigarada yapılan vergilendirmenin yanlış oranlara yapıldığını vurgulayan Sağlam, "Mevcut ekonomi yönetimi ya gerçekten işi hiç bilmediği için bu hataları yapıyor ya da enflasyonun bilinçli olarak daha fazla artmasını istiyor. Yapılanların başka bir izahı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Sağlam yazısını, "Özetle; ekonomideki kötü yönetim örnekleri gün geçtikçe büyüyor, faturayı daha da ağırlaştırıyor" şeklinde tamamladı.

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