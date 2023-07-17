Cumhuriyet'in haberini Bakanlık yalanladı Erdoğan doğruladı

Cumhuriyet gazetesinin Körfez ülkelerine Türkiye'nin zenginliklerini satacağı yönündeki haberimizi geçen haftalarda yalanlayan Bakanlığın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan haberimizi doğrulayan ifadeler kullandı.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.07.2023 - 18:57
Cumhuriyet'in haberini Bakanlık yalanladı Erdoğan doğruladı
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Türkiye'nin zenginliklerinin Körfez ülkelerine satılmak istendiğine ilişkin haberimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan haberimizi doğrulayan nitelikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'ye ait zenginliklerin Körfez ülkelerine satılabileceğini belirterek "Neyi satıp satmayacağımızı iyi biliriz" dedi. 

Gazetemizin 26 Haziran tarihli "Kalanları satacaklar" başlıklı, Rıfat Kırcı imzalı haberinde iktidar medyası tarafından ülkeye on milyarlarca dolar yatırım girişi yapılacağına yönelik açıklamalar hatırlatılırken bunun Körfez ülkelerine yapılacak satışlarla olacağı belirtilmişti. Haberde Avrupalı, ABD'li ve Japon yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapmaya uzak olduğu ve bunun Körfez ülkelerine yapılacak satışlarla sağlanacağı belirtilmişti. Manşetimiz aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla yalanlanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerine ziyaret öncesi bugün yaptığı açıklamadaysa "Bu ülkelerin Türkiye'den belirli 'asset'leri alma durumları olacak, 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok. Neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz" diyerek satışların olabileceğini ifade etti. Bakanlık ise Erdoğan’ın açıklamalarının sessizliğini koruyor. 


Hazine ve Maliye Bakanlığı Körfez ülkeleri Erdoğan

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