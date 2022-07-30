İYİ Parti Özlale ağustos ayına işaret etti: 'Elektrik kesintileri hız kazanacak'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:51

Elektrik dağıtım şirketlerinin nakit akışı sıkıntısı yaşaması, elektrik kesintilerini gündeme getirdi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, elektrik sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanacağını ve ağustos ayından itibaren elektrik kesintilerinin hız kazanacağını belirterek Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'a “Ya elektrik kesintisi olacak ya da Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) zararı kamuya yüklenecek” dedi.

DAĞITIM SEKTÖRÜNÜ ELİNDE TUTAN ŞİRKETLERE İŞARET EDİLDİ

“Bu krizin arkasında elektrik dağıtım sektörünü elinde tutan şirketler var. Bu şirketler, piyasa faiz oranlarının düşük olduğu dönemde ciddi kârlar elde etti” diyen Özlale, şunları söyledi:

“Piyasa faizleri yükselip Merkez Bankası faizleri düştüğü zaman taahhüt ettikleri yatırımları banka kredisiyle finanse etmeye çalışan şirketler için kâr mekanizması tersine işlemeye başladı. Bu durumda elektrik dağıtım şirketleri zarar etmemek için vatandaşlardan tahsil ettikleri ve günlük olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) aktarmaları gereken parayı kendileri kullanmaya başladı ve bu da sektörde nakit akışı kesintisine neden oldu.”

ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALKTI

1 Temmuz'da şirketlerin günlük ödeme yükümlülüğünden kurtarıldığını belirten Ümit Özlale, “Elektriği üreten kuruluşların tahsilat oranlarında yüzde 65 düzeyinde bir aksama oldu. Elektrik faturalarının düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması için bu dağıtım şirketlerinin denetlenmesi gerekir ama kârın özelleştiği, zararın kamulaştığı bir soygunla karşı karşıya kalacağız” dedi.