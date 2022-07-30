Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (30 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 azalarak 1 milyar 220 milyon 320 bin 550 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 434 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 447 lira 77 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1749 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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