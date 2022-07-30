Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (30 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 55 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 63 bin 858 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 389 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 475 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 55 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 63 bin 858 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 28.6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20.2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 5 bin 577 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 251 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Bu emri kim verdi?
- ABD’de nefes kesen kovalamaca
- Beş yıl bile dayanmadı!