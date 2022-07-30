Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (30 Temmuz 2022)

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:20

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 389 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 475 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 55 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 63 bin 858 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28.6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20.2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 577 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 251 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.