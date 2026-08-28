Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için uygulanan kampanyalar, ağustos ayı itibarıyla yeniden şekillendi.

Özellikle bankaların "temel ödeme" ve "ek koşullu avantaj" ayrımına dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde değerlendirebilmesi adına bankaların güncel promosyon teklifleri açıklandı.

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT Banka duyurularında ve reklamlarda öne çıkarılan "en yüksek" promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan koşulsuz parayı ifade etmiyor.

Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma, avans hesap kullanımı veya sigorta poliçesi yaptırma gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.

Ayrıca faizsiz kredi ve nakit avans gibi finansman seçeneklerinin belirli bir süre sonra geri ödeme yükümlülüğü taşıdığı unutulmamalıdır.

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor.

Çift aylık (kendi emekliliği ve ölüm aylığı) alan emekliler ise farklı bankaları tercih ederek iki ayrı promosyondan faydalanma imkânına sahip olabiliyor.

BANKA BANKA AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin ve emeklilerin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, Ağustos 2026 dönemi baz alınarak güncellendi.

Bankaların sunduğu toplam promosyon ve ek ödül tutarları küçükten büyüğe doğru şu şekildedir:

ZİRAAT BANKASI Ana Promosyon: 12.000 TL Ek Ödül: Faizsiz kredi ve nakit avans gibi finansman avantajlarıyla desteklenmektedir. Toplam Kazanım: 12.000 TL (Geri ödemeli finansman fırsatlarıyla birlikte toplam limit 90.000 TL'ye ulaşmaktadır)

KUVEYT TÜRK Ana Promosyon: 12.000 TL Ek Ödül: 2.000 TL Toplam Kazanım: 14.000 TL

AKBANK Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 5.000 TL Toplam Kazanım: 20.000 TL

İŞ BANKASI Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 10.000 TL Toplam Kazanım: 25.000 TL

GARANTİ BBVA Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 10.000 TL Toplam Kazanım: 25.000 TL

YAPI KREDİ Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 15.000 TL Toplam Kazanım: 30.000 TL

ING Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 17.000 TL Toplam Kazanım: 32.000 TL

ŞEKERBANK Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 20.000 TL Toplam Kazanım: 35.000 TL

TAAHHÜT DOLMADAN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ? Emekli maaşı promosyonundan daha avantajlı oranlarla faydalanmak isteyen yurttaşların, mevcut sözleşmeleri bitmeden de banka değiştirme hakkı bulunuyor.

Tüketicinin cayma hakkı kapsamında emekliler, istedikleri zaman daha yüksek teklif sunan başka bir bankaya geçiş yapabiliyor.

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle mevcut bankaya, 3 yıllık taahhüdün kullanılmayan kısmına (kalan ay sayısına) karşılık gelen promosyon tutarının iade edilmesi gerekiyor.