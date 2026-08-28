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Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar
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Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

28.08.2026 15:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bankaların güncellediği promosyon kampanyalarına çevrildi. Bankacılık sektöründe müşteri kazanma rekabeti hız kesmeden devam ederken, maaşını farklı bir bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen yurttaşlara sunulan nakit ödemeler, ek avantajlarla birlikte 35 bin TL seviyelerine kadar ulaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING ve Şekerbank'ın güncel promosyon tablosu netleşti.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için uygulanan kampanyalar, ağustos ayı itibarıyla yeniden şekillendi.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Özellikle bankaların "temel ödeme" ve "ek koşullu avantaj" ayrımına dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde değerlendirebilmesi adına bankaların güncel promosyon teklifleri açıklandı.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT

Banka duyurularında ve reklamlarda öne çıkarılan "en yüksek" promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan koşulsuz parayı ifade etmiyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma, avans hesap kullanımı veya sigorta poliçesi yaptırma gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Ayrıca faizsiz kredi ve nakit avans gibi finansman seçeneklerinin belirli bir süre sonra geri ödeme yükümlülüğü taşıdığı unutulmamalıdır.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Çift aylık (kendi emekliliği ve ölüm aylığı) alan emekliler ise farklı bankaları tercih ederek iki ayrı promosyondan faydalanma imkânına sahip olabiliyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

BANKA BANKA AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin ve emeklilerin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, Ağustos 2026 dönemi baz alınarak güncellendi.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Bankaların sunduğu toplam promosyon ve ek ödül tutarları küçükten büyüğe doğru şu şekildedir:

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

ZİRAAT BANKASI

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Ödül: Faizsiz kredi ve nakit avans gibi finansman avantajlarıyla desteklenmektedir.

Toplam Kazanım: 12.000 TL (Geri ödemeli finansman fırsatlarıyla birlikte toplam limit 90.000 TL'ye ulaşmaktadır)

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

KUVEYT TÜRK

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Ödül: 2.000 TL

Toplam Kazanım: 14.000 TL

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

AKBANK

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 5.000 TL

Toplam Kazanım: 20.000 TL

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

İŞ BANKASI

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 10.000 TL

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

GARANTİ BBVA

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 10.000 TL

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

YAPI KREDİ

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 15.000 TL

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

ING

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 17.000 TL

Toplam Kazanım: 32.000 TL

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

ŞEKERBANK

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 20.000 TL

Toplam Kazanım: 35.000 TL

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

TAAHHÜT DOLMADAN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

Emekli maaşı promosyonundan daha avantajlı oranlarla faydalanmak isteyen yurttaşların, mevcut sözleşmeleri bitmeden de banka değiştirme hakkı bulunuyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Tüketicinin cayma hakkı kapsamında emekliler, istedikleri zaman daha yüksek teklif sunan başka bir bankaya geçiş yapabiliyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle mevcut bankaya, 3 yıllık taahhüdün kullanılmayan kısmına (kalan ay sayısına) karşılık gelen promosyon tutarının iade edilmesi gerekiyor.

Daha yüksek emekli promosyonu nasıl alınır? İşte yurttaşların sahip olduğu tüm yasal haklar

İade işleminin ardından e-Devlet, mobil uygulama veya şubeler üzerinden kolayca maaş taşıma başvurusu yapılarak yeni bankanın avantajlı kampanyasından yararlanılabiliyor.

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