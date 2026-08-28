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Gümüş fiyatları iki ayın zirvesinde: Yatırımcının gözü kritik toplantıda

Gümüş fiyatları iki ayın zirvesinde: Yatırımcının gözü kritik toplantıda

28.08.2026 12:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Gümüş fiyatları iki ayın zirvesinde: Yatırımcının gözü kritik toplantıda

Gümüş fiyatları ons başına 70 dolar sınırını aşıp iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerine ulaşırken, yatırımcılar Fed'in para politikasına ve ABD'nin borç görünümüne odaklandı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve mali endişeler değerli metallere olan ilgiyi canlı tutuyor.
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Gümüş, cuma günü yüzde 1,85 yükselerek ons başına 70,54 dolara çıktı. Değerli metal, 70 dolar seviyesini aşarak iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerine yeniden ulaştı.

Piyasalarda yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmada faizlerin geleceğine ilişkin vereceği mesajları takip ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASANIN ODAĞINDA

Piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimali yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Eylüldeki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulacağı beklentisi ise yaklaşık yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

Beklentilerin şekillenmesinde ABD'den gelen enflasyon verileri de etkili oluyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri, yıl sonundan önce faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ

Altın ve gümüş, ABD'nin borç görünümüne ve doların geleceğine ilişkin endişelerin gündemde olduğu dönemde yükseliş kaydetti.

Yatırımcıların değerli metallere yönelik ilgisinde, ABD'nin mali görünümüne ilişkin belirsizlikler ve doların değerine yönelik beklentiler etkili oluyor.

ABD HAZİNESİ'NİN BORÇ GERİ ALIMLARI İZLENİYOR

ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alımları da piyasalarda yakından takip ediliyor.

Söz konusu adımlar, ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişelerin yanı sıra doların değer kaybına yönelik beklentilerin de gündemde kalmasına neden oluyor. Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajlarla birlikte Hazine'nin borç yönetimi adımlarının değerli metallerin seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.

İlgili Konular: #fiyat #dolar #altın #Gümüşhane

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