Gümüş fiyatları iki ayın zirvesinde: Yatırımcının gözü kritik toplantıda

Gümüş, cuma günü yüzde 1,85 yükselerek ons başına 70,54 dolara çıktı. Değerli metal, 70 dolar seviyesini aşarak iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerine yeniden ulaştı.

Piyasalarda yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmada faizlerin geleceğine ilişkin vereceği mesajları takip ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASANIN ODAĞINDA

Piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimali yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Eylüldeki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulacağı beklentisi ise yaklaşık yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

Beklentilerin şekillenmesinde ABD'den gelen enflasyon verileri de etkili oluyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri, yıl sonundan önce faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ

Altın ve gümüş, ABD'nin borç görünümüne ve doların geleceğine ilişkin endişelerin gündemde olduğu dönemde yükseliş kaydetti.

Yatırımcıların değerli metallere yönelik ilgisinde, ABD'nin mali görünümüne ilişkin belirsizlikler ve doların değerine yönelik beklentiler etkili oluyor.

ABD HAZİNESİ'NİN BORÇ GERİ ALIMLARI İZLENİYOR

ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alımları da piyasalarda yakından takip ediliyor.

Söz konusu adımlar, ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişelerin yanı sıra doların değer kaybına yönelik beklentilerin de gündemde kalmasına neden oluyor. Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajlarla birlikte Hazine'nin borç yönetimi adımlarının değerli metallerin seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.